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蘋果用戶提防詐騙假網頁 快升級最新iOS版本

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局指出，政府部門不會以「iMessage」發送簡訊通知，民眾在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址「t.ly/」等方式呈現。

警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，第一種是透過iMessage簡訊傳遞「交通違規罰鍰逾期未到案，請於112/05/03前繳納，查詢及繳費請點此t.ly/m****..gov.tw回復1啟動連結查詢」等內容。

這種簡訊誘騙民眾點擊釣魚連結，日前家住高雄擔任家管的涂姓女子，因車輛都是家人使用，收到通知後誤以為家人有違規罰款，一時不察點擊釣魚連結「t.ly/m****.gov.tw」並填寫信用卡卡號，隨即遭盜刷5萬元；釣魚網站的詐騙手法，是利用縮網址服務，將t.ly後綴「/」文字加上gov.tw等類似政府機關網址，誤導民眾以為是政府的官方網頁。

警方說，第二種是詐騙集團偽冒蘋果公司發送電子郵件，佯稱收件人「Apple ID帳戶有一筆交易目前受到限制」，並要求收件人點擊「訪問Apple支持」確認交易項目，收件人在釣魚網頁中提供「Apple ID 帳號、密碼及手機驗證碼」後，詐騙集團就以電信小額付款或信用卡盜刷方式，竊取民眾財產。

日前家住新北的陳姓公務員在接獲釣魚郵件後，誤認Apple帳戶遭盜用購買手機，即在釣魚網頁中輸入個人資料，詐騙集團即以電信小額付款方式，盜刷4萬元購買遊戲點數。

165專線提醒，各家業者的官方網址，不會以IP「1**.9*.2**.3*」方式呈現，民眾在填輸個人資料前務必留意；不慎遭盜刷，可先向信用卡客服申請止付，並向警方報案以確保自身權益。

另外為避免蘋果手機收到iMessage詐騙簡訊，警方呼籲用戶升級最新iOS版本，並至訊息設定中，點選「訊息過濾」選項，然後開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑iMessage訊息。

最後刑事警察局呼籲，民眾發現釣魚網站或可疑iMessage訊息，除透過iPhone內建機制即時檢舉回報外，也可前往「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入基本資料（姓名、聯絡電話）後，在註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，即可由165專線查處。

警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝
警方觀察，近日詐騙集團的釣魚網站出現下列兩種類型，都與蘋果公司有關，民眾要注意提防。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 盜刷 信用

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