毒品偽裝成咖啡包 新北警破獲千餘包阻流入市面

新北市許姓男子貪圖毒品市場暴利，租下三重仁興街民宅作為毒品分裝場，兜售青少年學生。警方今天表示，蒐證破獲後起出千餘包偽裝成咖啡與膠原蛋白面膜的毒品，詢後移送檢方。

新北市三重警分局厚德派出所長廖廷浩今天表示，33歲的許嫌為掩人耳目，特別將毒品分裝工廠隱藏在巷弄民宅並裝設監視器，每隔一段期間更換租屋處以躲避查緝。

警方說，許嫌透過專業化學技術，在最短時間讓產能最大化，並將毒品偽裝成咖啡包、或膠原蛋白面膜、保健食品等，外觀不容易辨識，且鎖定青少年、學生、上班族等販售，在短時間內賣出千餘包，獲利可觀。

廖廷浩說，執行「清源2.0專案」透過民眾力量協助蒐證布建，5月4日下午前往許嫌住宅查緝，一度遭激烈反抗，經壓制與出示搜索票後，在其床鋪中起出市價約新台幣150萬元的毒品咖啡包1691包、毒品粉末愷他命、一粒眠1480顆、研磨機、磅秤及封口機。

警方表示，許嫌為防黑吃黑，還自備防彈衣、球棒、辣椒水、折疊刀等物防身。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例移送新北檢偵辦。

一名從事毒品查緝的警官今天接受中央社記者訪問表示，毒品、非法槍械嚴重危害治安，各類偽裝成飲料、食物的毒品層出不窮，青少年若缺乏戒心難以防範。她自己是母親，相當擔心正值青少年的兒女染毒。

她以新北市刑大日前偵破案件為例，郭嫌平時行事低調，特意於桃園市大溪區山區租鐵皮屋做為製毒工廠，且深夜製毒掩人耳目，避免氣味遭人發現。犯嫌以大型自動化器具將安非他命、「喵喵」等毒品做為原料，摻入梅粉、調味粉等混合基底料後製成梅錠，分批包裝販售獲利，甚至轉手時，刻意製造斷點增加警方查緝的困難度。

這名警官表示，緝毒要從源頭著手，有些偽裝成有品牌的飲料包，部分毒販甚至自創品牌，必須民力眼線協助、跟監，才能成功。警方也是跟監多時、埋伏蒐證才起出大量半成品及成品，按照比例換算共可製成約17萬顆毒品梅錠，若全部販售可得近新台幣2000萬暴利，若非即時查緝，將對初涉毒品的青少年造成巨大戕害。