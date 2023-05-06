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野草或廢棄物火災人為居多 5月幾乎涵蓋台南各區
台南乾旱缺水之際，光是5月初發生野草或廢棄物火災案件，幾乎已涵蓋台南各區，雖未造成人命傷亡情況，但也造成消防人員疲於奔命滅火，消防局探究其原因，除了不慎遺留火種，如菸蒂或墓地燒金紙等引燃外，大部分則是人為整地或燃燒廢棄物所引燃。
消防局指出，露天燃燒野草或廢棄物，除了造成空氣惡化、可能延燒建築物或車輛，甚至造成人員傷亡，引火行為人也會遭受消防局或環保局開單處罰，呼籲民眾切勿引火燃燒野草或廢棄物，以免觸法。
據統計，台南田野引火燃燒開立舉發單件數，109年度共3件、110年度共71件、111年度共7件、112年度截至5月5日共15件。
消防局建議，民眾採取下列措施，防範燃燒野草或廢棄物火警：
1、菸蒂要確實熄滅後才可丟棄在安全的容器內，勿隨意丟棄，以免引燃野草或廢棄物。
2、資源回收場請派人顧守管理或加裝監視器，防範人為故意引燃。
3、受雇除草廠商，野草割除後請搬運走，勿留在現場，尤其不可便宜行事、違法自行引燃。
4、建議農民朋友對於小型耕地雜草等，可切碎埋入泥土裡當肥料；經濟規模夠大，果樹等較大型農業廢棄物，可購買粉碎機粉碎成小塊堆肥或再利用。
5、塑膠類或可回收的農業廢棄物可收集清運、聯絡廠商回收再利用，送往焚化爐燃燒，切勿自行於田野或廠區內燃燒。
6、相關資訊，也可參考環保署農業廢棄物宣導網站（https://agriculture.epa.gov.tw/）。
消防局長李明峯提醒，依空氣汙染防制法第32條：露天焚燒雜草而造成空氣汙染者，處新台幣1200元以上10萬元以下罰鍰。另消防法第14條：違法田野引火燃燒行為，處新台幣3000元以下罰鍰。
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