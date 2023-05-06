野草或廢棄物火災人為居多 5月幾乎涵蓋台南各區

台南乾旱缺水之際，光是5月初發生野草或廢棄物火災案件，幾乎已涵蓋台南各區，雖未造成人命傷亡情況，但也造成消防人員疲於奔命滅火，消防局探究其原因，除了不慎遺留火種，如菸蒂或墓地燒金紙等引燃外，大部分則是人為整地或燃燒廢棄物所引燃。

消防局指出，露天燃燒野草或廢棄物，除了造成空氣惡化、可能延燒建築物或車輛，甚至造成人員傷亡，引火行為人也會遭受消防局或環保局開單處罰，呼籲民眾切勿引火燃燒野草或廢棄物，以免觸法。

據統計，台南田野引火燃燒開立舉發單件數，109年度共3件、110年度共71件、111年度共7件、112年度截至5月5日共15件。

消防局建議，民眾採取下列措施，防範燃燒野草或廢棄物火警：