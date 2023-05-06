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高雄姊妹淘相偕拜拜遇死劫 家屬怒斥士官：車怎麼開的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇；據了解，雙載的陳姓和呂姓婦人是姊妹淘，2人原本相偕要去田寮一線天廟宇拜拜，豈料遇死劫，不幸1死1重傷，家屬怒斥陳：「車怎麼開的」。

據了解，家住岡山的60歲陳姓婦人和住橋頭區的69歲呂姓婦人，2人交情好，常會相偕出遊，今天上午2人連袂欲前往田寮區一線天的廟宇拜拜，陳騎機車搭載呂，行經大莊路時，遭失控打滑的陳姓士官駕駛的轎車猛烈撞擊，陳的機車和同方向的52歲黃姓女子的機車噴飛，3人當場倒地。

其中黃女在事故現場已無呼吸心跳，送醫宣告不治，陳、呂身受重傷昏迷，被緊急送醫後，陳因頭部受創，也傷重死亡。

家屬在派出所製作筆錄時，和肇事的陳姓士官巧遇，當場怒斥陳「你車怎麼開的」，警方隨即將家屬帶離，避免衝突。

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為陳男的座車，車頭和車身嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為陳男的座車，車頭和車身嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，被警方依過失致死罪嫌帶回警所。記者石秀華／翻攝
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，被警方依過失致死罪嫌帶回警所。記者石秀華／翻攝
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為2名不幸死亡的女騎士機車，車身嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為2名不幸死亡的女騎士機車，車身嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為陳男的座車，車頭嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑，造成2死1重傷慘劇；圖為陳男的座車，車頭嚴重毀損。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，被警方依過失致死罪嫌帶回警所。記者石秀華／翻攝
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，被警方依過失致死罪嫌帶回警所。記者石秀華／翻攝

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