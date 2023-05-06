高雄姊妹淘相偕拜拜遇死劫 家屬怒斥士官：車怎麼開的

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇；據了解，雙載的陳姓和呂姓婦人是姊妹淘，2人原本相偕要去田寮一線天廟宇拜拜，豈料遇死劫，不幸1死1重傷，家屬怒斥陳：「車怎麼開的」。

據了解，家住岡山的60歲陳姓婦人和住橋頭區的69歲呂姓婦人，2人交情好，常會相偕出遊，今天上午2人連袂欲前往田寮區一線天的廟宇拜拜，陳騎機車搭載呂，行經大莊路時，遭失控打滑的陳姓士官駕駛的轎車猛烈撞擊，陳的機車和同方向的52歲黃姓女子的機車噴飛，3人當場倒地。

其中黃女在事故現場已無呼吸心跳，送醫宣告不治，陳、呂身受重傷昏迷，被緊急送醫後，陳因頭部受創，也傷重死亡。