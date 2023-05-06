丹大林道沿路坍方嚴重 吉普車硬闖翻覆壓成一團廢鐵

信義鄉丹大林道最近吸引許多汽機車探險，但林道崩塌嚴重，路況險峻，5.5公里崩塌區路基已經流失，一輛吉普車硬闖崩塌區，結果整輛車向下翻滾壓成廢鐵。今天5.5公里再度坍方，南投林管處提醒遊客慎評估入山計畫，為了安全不要硬闖以免發生危險。

丹大林道是前往七彩湖和百岳六順山的重要道路，但入口台16線孫海橋十多年前沖毀，3月底台電完成輸電線維修，拆除濁水溪河床鋼便橋並將引道挖坑，仍無法阻止遊客上山冒險，民眾用工具填補坑洞，大批汽機車越溪到丹大林道探險。

丹大林道沿路地質不穩定，經常發生坍方，以5.5公里和18公里天馬彎坍方落石最嚴重，南投林管處丹大工作站基於人員安全考量，3月31日將員工從二分所撤離，遊客進入丹大林道風險更高。前幾天5.5公里路段大坍方，數十輛汽車受困在丹大林道內。

南投林管處表示，5月2日工作站人員上山巡護，發現5.5公里坍方路段，已有民眾以人力方式挖掘搶通，經調閱監視系統，受困車輛已陸續下山。

但坍方路段搶通後，又有汽機車進入丹大林道。今天上午5.5公里處又發生嚴重崩塌，搶通的便道再度掩埋。尤其，上次翻覆的吉普車，被壓扁成一堆廢鐵，更讓人怵目驚心。