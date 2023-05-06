花蓮詐騙一年多來破億 統一獅胡智為、古林睿煬來反詐

全台近年詐欺案件持續增加，花蓮縣警局統計，去年縣內詐騙財損金額達9800萬元，今年第一季也已2600多萬元。警方持續打詐，也趁中職賽事移師花蓮的機會，請來球星胡智為、古林睿煬等人一同宣導，提醒民眾小心，對陌生電話要提高警覺、小心查證，避免上當。

花蓮縣警局統計，縣內每年詐騙案件財損金額，從2019年5400餘萬元，到去年近9800萬元，今年第一季也有2600多萬元；警方強力宣導並攔阻，阻詐件數、金額連年提高，今年第一季攔阻29件共6387萬餘元。

花蓮警方積極打詐、防詐，昨天請來在花蓮擔任主場球隊的統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為及古林睿煬兩名投手，一同在麥當勞中正店辦理實體宣導，以夜市遊戲丟沙包，在瓶罐貼上「詐」字，邀民眾共同「打詐」，藉由遊戲方式喚起民眾對詐騙的重視，更謹慎防範。麥當勞也共襄盛舉，提供400份免費餐券給參與民眾。