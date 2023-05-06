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花蓮詐騙一年多來破億 統一獅胡智為、古林睿煬來反詐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

全台近年詐欺案件持續增加，花蓮縣警局統計，去年縣內詐騙財損金額達9800萬元，今年第一季也已2600多萬元。警方持續打詐，也趁中職賽事移師花蓮的機會，請來球星胡智為、古林睿煬等人一同宣導，提醒民眾小心，對陌生電話要提高警覺、小心查證，避免上當。

花蓮縣警局統計，縣內每年詐騙案件財損金額，從2019年5400餘萬元，到去年近9800萬元，今年第一季也有2600多萬元；警方強力宣導並攔阻，阻詐件數、金額連年提高，今年第一季攔阻29件共6387萬餘元。

花蓮警方積極打詐、防詐，昨天請來在花蓮擔任主場球隊的統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為及古林睿煬兩名投手，一同在麥當勞中正店辦理實體宣導，以夜市遊戲丟沙包，在瓶罐貼上「詐」字，邀民眾共同「打詐」，藉由遊戲方式喚起民眾對詐騙的重視，更謹慎防範。麥當勞也共襄盛舉，提供400份免費餐券給參與民眾。

縣警局長呂世明提醒，民眾若接到陌生電話，應提高警覺、小心查證，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息的「三不原則」，避免受騙，警方也會持續與轄區金融機構加強合作，守護民眾財產。

花蓮縣警局辦反詐騙宣導，提醒民眾小心、謹慎，遇有陌生訊息，一定提高警覺小心查證。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警局辦反詐騙宣導，提醒民眾小心、謹慎，遇有陌生訊息，一定提高警覺小心查證。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣刑警大隊長郭有志（右起）與統一獅球星古林睿煬、胡智為共同宣導反詐騙。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣刑警大隊長郭有志（右起）與統一獅球星古林睿煬、胡智為共同宣導反詐騙。圖／花蓮縣警局提供

花蓮 詐騙 麥當勞

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