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台南市府聯合稽查2校外學生宿舍 消防安檢合格

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康區大灣路一學生宿舍4月25日清晨遭男房客縱火，消防局據報後趕往灌救，緊急疏散18名學生，幸無傷亡，台南市府昨天進行校外學生宿舍聯合稽查，消防局指出，稽查2間校外學生宿舍，在消防安檢部分是合格的。

消防局指出，因為稽查現場有火警自動警報設備或是住宅用火災警報器，在消防安檢的部分並未開單。消防局表示，有關學生賃居場所消防安全，一旦發現未裝設火警自動警報設備或住宅用火災警報器的場所，即會立即開單，並追蹤直至場所改善合格為止。

市府為提升校外學生宿舍安全，祭出5大措施，包括1、加強市府團隊與學校橫向聯繫工作，辦理學生校外賃居場所安全教育訓練，對房東及學生賃居安全場所宣導及提供校外賃居場所諮詢平台。2、加強大專院校周邊學生寄宿舍消防安全檢查，要求房東設置火警自動警報設備或住宅用火災警報器及依法定期維護保養。

3、進入校園進行防火宣導，提升火災避難逃生應變能力。4、加強防縱火機制及巡邏力度，提高大專院校附近的治安環境。5、落實公共安全稽查作業及公安申報制度，提高學生寄宿舍等場所安全性。

消防局局長李明峯表示，消防安全是每個人的責任，對於學生賃居場所特別是房東和學生要更加重視消防安全意識及措施，以保障自身和他人的生命財產安全。

提升校外學生宿舍安全，台南市府昨天進行校外學生宿舍聯合稽查。圖／讀者提供
提升校外學生宿舍安全，台南市府昨天進行校外學生宿舍聯合稽查。圖／讀者提供
消防局指出，因為稽查現場有火警自動警報設備或是住宅用火災警報器，在消防安檢的部分是合格的。圖／讀者提供
消防局指出，因為稽查現場有火警自動警報設備或是住宅用火災警報器，在消防安檢的部分是合格的。圖／讀者提供

宿舍 火災

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