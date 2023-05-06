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台南混凝土泵浦車輾過義消當場死亡 涉嫌駕駛肇逃
台南市55歲陳姓男子上午騎電動輔助自行車返家途中，在麻豆區麻學路一段121號前路口與機車碰撞後倒在路中央，對向剛好一輛混凝土泵浦車經過、輾過陳男當場死亡，涉嫌肇事吳姓駕駛未停車離開，事後他告訴警方「不知道撞到人、沒有要肇事逃逸」。警方表示，正調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，釐清車禍肇事原因及責任歸屬。
55歲陳姓死者是麻豆義消副小隊長，上午沿麻學路一段慢車道西向東行駛至肇事路口左轉時，與同向後方謝姓機車騎士碰撞，倒地滑行到對向車道遭66歲吳姓男子駕駛混凝土泵浦車左後輪輾壓、當場死亡。謝姓騎士受傷送醫無生命危險。
混凝土泵浦車肇事後駛離現場，警方調閱沿線監視器，在學甲區中洲里建築工地查獲吳姓駕駛、查扣肇事車輛偵辦，機車騎士及吳姓駕駛酒測值均零。
麻豆警分局呼籲用路人駕車上路務必注意車前狀況，保持行車安全距離，肇事後切勿逃逸，致人受傷而逃逸者，吊銷駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，且不得再考領，並依刑法第185條之4交通肇事逃逸罪移送法辦。
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