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清晨富二代駕賓士飛車撞死人 抽血驗出酒測值0.83
台北市萬芳交流道今天清晨發生一死一傷的死亡車禍，經警方調查，26歲鄭姓肇事男子與友人聚會喝酒，清晨返家時從信義快速道路下萬芳交流道，因速度太快，失控越過分隔島撞到木柵路要左轉交流道的三輛自小客車，54歲高姓駕駛側面車門遭鄭男駕駛賓士重擊，送醫不治，鄭男昏迷送醫，酒測值0.83，全案依酒駕肇事致死罪嫌偵辦。
據了解鄭嫌家境富裕，今天凌晨與友人在台北市飲酒聚會後，清晨5時許駕駛賓士車返家，他沿信義快速道路下萬芳交流道時，因速度過快，失控橫越木柵路四段，前車頭撞擊木柵路四段西往東要左轉萬芳交流道停等紅燈中的三輛自小客車。
警方調閱監視器，發現鄭嫌駕駛賓士車下萬芳交流道，過彎時因速度過快失控，先是車輛右側擦撞交流道護欄，隨後直行越過交流道分隔島後，賓士車飛越木柵路分隔島，直接撞入等候左轉的高男休旅車左側車門，車禍波及前後車輛，賓士車頭全毀當場冒煙、被撞休旅車左側嚴重凹陷。
駕駛休旅車的高姓男子當場失去生命跡象，鄭嫌昏迷倒在駕駛座上，警方到場將兩人送醫，鄭嫌輕傷但高男不治，遭波及的另兩車輛駕駛，沒有受傷表示不需送醫，警方抽血，發現鄭嫌酒測值達0.83，他還在醫院休養。
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