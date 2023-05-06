八里磁磚公司老闆 操作堆高機不慎 人卡牙叉上慘死

新北市八里區60歲吳姓磁磚公司老闆，昨天晚上獨自在倉庫內整貨，卻因操作不慎，整個人被卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，當晚11時許保全巡視廠房發現，趕緊通知新北市消防局派員趕抵，經用破獲器材協助吳男脫困，檢視他已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

據了解，吳姓男子（60歲）是一家磁磚公司老闆，昨天晚上8時許，他前往位於新北市八里區忠孝路450號倉庫內，整理明天要出貨的磁磚。他將堆高機開至貨架旁，旋即將牙叉升至最高處，依循之前方式爬上牙叉搬貨，正當要將磁磚移至地面時，他腳踩牙叉上棧板卻一個重心不穩滑摔，不慎誤觸操縱桿，導致他整個人掉落，大腿骨盆處卡在推高機牙叉導柱與駕駛座間動彈不得。

昨晚11時許廠房保全準備前往設定警報器，發現倉庫鐵門沒關遂進入查看，赫見吳男後仰呈現大字形，卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，緊急通知新北市消防局派員前來，用破獲器材協助吳男脫困，經檢視吳男當場已沒有生命徵象，緊急協助送醫急救仍宣告不治。