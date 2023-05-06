電動車紅燈左轉 網友目擊險撞人 警：確認後依法開處

一輛租賃電動機車，昨天上午騎經新北市三重區五華街141巷，騎士無視紅燈直街左轉仁義街，差一點撞上人行道上3名小學生，目擊網友氣得向轄區警方檢舉，並上臉書社群貼文，要騎士付出法律代價。對此三重警方表示，檢舉人無法確認違規車輛，後續確認將發文調閱租賃駕駛資料，通知他到案約制並依法舉發。

據了解，昨天上午7時47分正值上班上課時間，卻有一輛租賃電動機車沿著新北市三重區五華街141巷，違規闖紅燈左轉至仁義街上，差一點撞上正要過斑馬線的3、4名小學生，一旁導護志工看見大聲尖叫，但該騎士視若無睹沒有停下直接騎走。

事後有目擊民眾向警方檢舉，並在臉書《我們#三重人【city 241】》貼文寫道，「一個垃圾屁孩騎電動車，在五華國小仁義門前面那個紅綠燈紅燈急速左轉！」「目測時速至少40-45km/h……差點就撞到小朋友！」還說「警方的監視器不能作為開單用」

貼文一出網友留言「去轄區派出所調監視器來抓.....」「花我們納稅錢設置的監視器無法作用那是要做什麼？」「監視器是個人擁有還是市府發的？市府發的，不能舉發是依照何種函令解釋？」也有網友替警方抱屈「可能該路口要申請科技執法，才有辦法警用監視器來告發，沒有就不行」

對此，新北市三重警分局解釋，監視器只能用在公共安全和犯罪防治，拿監視器做裁罰依據是違反比例原則，還有可能侵害人權，除非在該路口公告以「科技執法」才能舉發。

另外當天調閱路口監視器畫面，因監視器死角未能明確拍到違規樣態，剛時段僅有一輛租賃電動機車經過，請檢舉人指認無法確認就是該輛機車違規，目前只能看有無其他用路人行車紀錄器畫面提供，以確認違規車輛後發文調閱租賃駕駛資料，通知違規騎士到案約制、依法開單舉發。