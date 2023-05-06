天下沒有白吃的午餐 男摸走外送員午餐吃光光下場慘

吳姓外送員昨天在台南中西區永福路超商買午餐，突然接到訂單，剛買來的涼麵、飯糰等都還來不及吃，連充電器等物整袋遺留在現場，他上工後回頭來找時已不翼而飛，台南市警二分局據報後調閱監視器，找上45歲李姓男子，乖乖交出充電器等物，但涼麵等午餐早被他下肚。

警方調查，昨天中午1時許李男在超商內，注意到吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開工作，也發現其原來坐著的桌子上仍放有1只袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來的涼麵、飯糰、土司等午餐，總計1699元，他趁四下無人上前打開查看後，整袋拿走離開。

外送員2時返回超商，發現整袋物遭竊，午餐也沒著落，氣憤報案，市警二分局南門派出所警員李英誌等到場受理，馬上調出超商監視器查看並確認行竊對象，經由路口監視器鎖定機車以車追人，1小時即前往其東區住處將他帶回調查。