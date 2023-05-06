派出所大增警力卻不足 竹縣基層警怨聲連連

新竹縣去年12月因應新制勤務，將偏遠派出所整併至主力派出所內採聯合服勤，一度引發地方居民抗議聲浪，歷經波折，新竹縣警察局決定恢復原本派出所設置至50所，甚至比原先更多，但反引發基層警憂心警力根本不夠，恐造成運作困難。

為消弭基層警力擔憂，新竹縣警察局承諾會有30名保五警力派至各派出所支援，且未來3年內，每年都會陸續新增警力員額，計畫全縣警力會增至1403人，比目前多出數百人，且最快今年下半年就會有新血加入各派出所警務運作。

新竹縣在去年12月1日上路聯合服勤，許多偏遠派出所遭「整併」，警力全數改到主力所，引發尖石、關西等多地民眾抗議派出所遭裁廢，新竹縣警察局雖承諾受整併的偏遠派出所仍至少會有1名警力值守，但依舊難擋民眾不滿。

直到今年新任新竹縣警察局長林信雄上任，隔天就在新竹縣府主管會報上向縣長楊文科請示擴編警力，楊文科也認同，同時裁示新竹縣聯合服勤要在今年走入歷史，恢復至原先的服勤狀態。

新竹縣警察局從2月起就啟動恢復作業，陸續將原本受影響的聯合服勤派出所恢復，更決定在5月1日恢復21所，其中甚至包括已停運多年的派出所，例如關西鎮的南華派出所、橫山鄉的沙坑派出所等，全縣屆時將多達50所服務民眾，就連早在2015年已經撤哨的五峰鄉大隘檢查哨，也將恢復為勤務站。

不過面對派出所恢復，地方民眾多表樂見其成，但基層警力卻有不同看法，憂心原本聯合服勤就是為警力彈性才做調整，未來警力又要抽調回到偏遠派出所服勤，恐怕加重各派出所負擔，尤其未來最小編制的派出所甚至只配置3名員警。

還有基層員警在網路匿名論壇Dcard上發文抱怨高層決策，引來不少警界人員附和，文中不滿寫道「人還沒補，直接叫保四五來，強姦式恢復」、「直接拔走大所的人給駐在所？？？是在嫌路上沒地方休息泡茶嗎？恢復那麼多派出所，結果偏遠半夜巡邏幾乎沒有了」，更砲轟此決策是「竹縣壓倒最後一根稻草」。

對此，縣警局長林信雄回應，新竹縣警力短缺已經很久，但不可能一次補齊，警局會慢慢把人力補齊，但取消聯合服勤的目的，是讓老百姓感受到警察存在、以民眾為優先「這才是警察存在的目的」；他更下令基層「做就對了」，呼籲同仁理解取消聯合服勤並不會增加新的業務。

新竹縣警察局強調，會以同仁服勤負擔為考量，部分派出所是以駐在所方式恢復設置，有固定上下班時間，並非24小時值守，也有派出所是假日才設置，例如尖石鄉的那羅派出所，未來只有假日有員警在山區遊客多時服勤。