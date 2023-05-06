金融界名人子捲賭場債務糾紛遭擄 警逮5嫌送辦

金融界名人之子黃姓男子因捲入高額賭債糾紛，黑幫賭場負責人劉姓男子催討未果，使用暴力討債和私禁黃男，直到獲承諾取得債款才放人，北市警獲報偵辦於3日拘提5嫌到案送辦。

台北市警察局信義分局日前接獲報案，指被害人32歲黃男因捲入天道盟美鷹會所經營賭場的新台幣數百萬元賭債糾紛，在北市東區街頭遭賭場負責人劉男率人將黃男強押至新北市林口區拘禁毆打，經家人支付400萬元後才放人。

信義分局獲報後立即組成專案小組展開調查，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據調查了解，32歲黃男的父親為金融界大老，因先前曾仲介1名友人到賭場玩，不料對方輸了大筆賭債後就跑路，劉男向黃男催討賭債未果，便委由吳男等4人討債，並於今年2月22日凌晨強押黃男至新北市林口地區1處鐵皮屋內拘禁，還以束帶綁住黃男雙手、口罩蒙住其眼，再持木板等物暴力毆打。

直到黃男承諾和歸還債務後，吳男等人才於當天下午5時許將黃男載至新北市林口捷運站前釋放。

專案小組經連日蒐證，見時機成熟於5月3日兵分多路至新北、桃園地區拘提吳男等5嫌到案，並於犯嫌住處、聚集處所搜索、查扣證物手機6枝，全案詢後依刑法私行拘禁、組織犯罪防制條例等罪移送北檢偵辦。