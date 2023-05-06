新莊建案工地石板傾倒 工人大腿壓傷骨折送醫

新北市新莊區新泰路一處建案工地，今天上午牆邊一大片花崗石板傾倒，壓到曾姓工人左大腿，警消獲報趕抵協助脫困，經檢視曾姓工人左大腿骨折，立即施以抽氣式護木固定後，協助他送醫急救，所幸曾男沒有生命危險留院治療。

據了解，曾姓男子（55歲）是一名建築工人，有時會協助搬運花崗石板等建築材料。今天上午8時27分左右，他正在新北市新莊區新泰路472號對面建案工地工作，不料置放在牆邊的大片花崗石板突然往下傾倒，不偏不倚壓中曾男左大腿處，嚇的其他工人趕緊打電話通報消防人員到場救援。