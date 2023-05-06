連日高溫 2名糖尿病患者低血糖危急 消防局及時救援
嘉義縣市昨今天連續2天，出現逾35度高溫炎熱天氣，嘉義市消防局接獲2起糖尿病史的男女患者，獨處在家出現低血糖危急情況，消防人員及時救援送醫；天主教聖馬爾定急診室主任陳鴻文醫師，提醒糖尿病患者留意天氣變化身體狀況，按時服藥，炎熱天，注意熱傷害、中暑。
消防局昨晚8點54分獲報，竹文街有處住宅民眾身體不適，立即派遣救護人車救援，到達現場70歲獨居老婦躺客廳椅子，家屬聯絡不上，前來查看，發現老婦躺椅子無法叫醒，有冒冷汗及輕微抽搐情形，患者有糖尿病史，救護人員檢測血糖值low，注射10%葡萄糖輸液等救護處置後，送醫前恢復意識。
今 天清晨6點41分，消防局又獲報，宣信街某住處有民眾需協助，救護人車前往，發現58歲男子躺床上，意識不清，救護員測得血糖值25mg/dl，有糖尿病史，救護員立即給予D10W(葡萄糖注射液10%)靜脈注射後，男子恢復意識，隨後送聖馬醫院診治。
聖馬爾定急診室主任陳鴻文醫師說，天氣炎熱，胃口不好、食欲差，糖尿病患者未按時服藥，如果喝含糖飲料，容易產生低血糖，提醒按時服藥，盡量不喝含糖飲料。血糖過低無法供應組織足夠能量，腦部會受損，出現注意力不集中、意識障礙、抽搐、昏迷甚至死亡。
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