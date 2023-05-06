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外籍單車騎士誤闖森永草埔隧道 行控中心攔停

中央社／ 台東縣6日電

今天上午一名外籍人士騎乘自行車誤闖南迴改森永-草埔隧道，遭隧道行控中心廣播攔停，後方開車的鄭姓民眾也放慢車速保護他通過隧道。警方將開罰300元以上1200元以下罰鍰。

鄭姓民眾接受媒體聯訪表示，他從高雄返回台東，9時許進入森永-草埔隧道，看到前方竟然有一輛自行車，騎士是外籍人士，可能不曉得自行車不能進入，他趕緊開雙黃燈，放慢速度保護騎士通過，隧道行控中心廣播3次請騎士停下來，最後在出口處將他攔下。

鄭姓民眾說，他很常回台東，但是還是第一次看到自行車誤闖隧道，真的嚇了一大跳，當時車輛還蠻多，還好在他保護下平安出隧道。

隧道行控中心表示，外籍騎士從楓港往台東方向通過隧道，發現後行控中心透過隧道廣播系統廣播協助他通過隧道，自衛編組也隨行通過，在台東轄區交由大武分局警方處理。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌表示，森永-草埔隧道禁止行人、自行車和載運危險物品的車輛進入，違者依交通管理處罰條例第74條處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。

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