快訊

今年補班日太多惹民怨！人總提報明年「連假補班5方案」 行政院曝進度

美軍火商來台遭畫清界線 揭蔡政府對美台商會「說不出的痛」

不只藍莓、綜合莓！好市多公告「即日起接受3種科克蘭冷凍莓果退貨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／20歲男酒後隨機攻擊路人 警使用辣椒水及警棍壓制

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

20歲黃姓男子昨晚酒後情緒失控，在台南北區公園南路與西華街口隨機攻擊路人，民眾見狀驚叫連連，報警處理，台南市警五分局據報後立即派員到場，警員向前阻止也遭殃，現場警方立即使用辣椒水及警棍壓制，據調查有2路人遭攻擊暫不提告，警方依涉妨害公務罪嫌將他移送法辦。

第五分局北門所長洪士雄說，昨晚8時許接獲110報案，有民眾在公園南路與西華街口隨機打人，立即派遣4名警員到場；民眾見警力陸續到場，還指引員警往前騎，抵達現場後，發現黃男因酒後情緒失控隨機攻擊路人，警員向前阻止。

過程中，黃男反過來攻擊處理警員，現場優勢警力使用辣椒水及警棍，將黃男壓制在地，將人帶返所內調查。

據調查，有2名路人遭攻擊，無明顯傷勢，暫不提告訴。警方詢問後，依涉嫌妨害公務罪疑，將他移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男反過頭來攻擊處理警員，現場優勢警力使用辣椒水及警棍，將黃男壓制在地，將人帶返所內調查。圖／讀者提供
黃男反過頭來攻擊處理警員，現場優勢警力使用辣椒水及警棍，將黃男壓制在地，將人帶返所內調查。圖／讀者提供

提告 辣椒水 台南

延伸閱讀

床板下藏大批「膠原蛋白」警搜查果然是毒品分裝場

北市靖城專案掃黑打詐 逮10弘仁會成員、詐團157人

影／放炮砸店討債 竹聯明仁會涉暴力犯罪 警強勢掃蕩逮7人

演員轉警察狀況百出 他噴酒醉女辣椒水問「喜歡吃辣嗎」有罪定讞

相關新聞

桃園6歲童上學哭鬧 遭父親當街拉耳、巴頭、踹倒

桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭父親光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下，被民眾po上網。平鎮警分局表示，警...

調查官月薪8萬起跳 空姐成功轉換跑道分發到竹市

法務部調查局每年招考調查人員新血，最新一期59期結訓學員專長領域多元，還首度出現2名曾當過空姐的調查官，其中1人黃詠軒最...

高雄1死2重傷車禍 一件迷彩服揭肇事者是564旅士官

高雄市岡山區大莊路今天上午8時37分許，發生重大車禍，陳姓男子駕車不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3女噴飛倒地...

能高安東軍又傳事故 蘇姓領隊摔30公尺邊坡直升機救出

49歲蘇姓山友率隊攀能高安東軍，摔落30公尺邊坡，撞到頭頸椎疑有異常，行走困難。空勤花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往白石...

影／20歲男酒後隨機攻擊路人 警使用辣椒水及警棍壓制

20歲黃姓男子昨晚酒後情緒失控，在台南北區公園南路與西華街口隨機攻擊路人，民眾見狀驚叫連連，報警處理，台南市警五分局據報...

深夜打球吵民 男怒持美工刀嗆聲 警：今早已逮嫌偵辦

新北市五股區德音休閒廣場籃球場，時有民眾深夜還在打球，影響當地住戶安寧。上個月28日晚上陳男受不住怒持美工刀前往理論，剛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦