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影／20歲男酒後隨機攻擊路人 警使用辣椒水及警棍壓制
20歲黃姓男子昨晚酒後情緒失控，在台南北區公園南路與西華街口隨機攻擊路人，民眾見狀驚叫連連，報警處理，台南市警五分局據報後立即派員到場，警員向前阻止也遭殃，現場警方立即使用辣椒水及警棍壓制，據調查有2路人遭攻擊暫不提告，警方依涉妨害公務罪嫌將他移送法辦。
第五分局北門所長洪士雄說，昨晚8時許接獲110報案，有民眾在公園南路與西華街口隨機打人，立即派遣4名警員到場；民眾見警力陸續到場，還指引員警往前騎，抵達現場後，發現黃男因酒後情緒失控隨機攻擊路人，警員向前阻止。
過程中，黃男反過來攻擊處理警員，現場優勢警力使用辣椒水及警棍，將黃男壓制在地，將人帶返所內調查。
據調查，有2名路人遭攻擊，無明顯傷勢，暫不提告訴。警方詢問後，依涉嫌妨害公務罪疑，將他移送法辦。
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