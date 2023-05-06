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深夜打球吵民 男怒持美工刀嗆聲 警：今早已逮嫌偵辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區德音休閒廣場籃球場，時有民眾深夜還在打球，影響當地住戶安寧。上個月28日晚上陳男受不住怒持美工刀前往理論，剛好碰上黃、楊兩男準備回家雙方爆發口角，陳男一度怒嗆「要死大家一起死」等話。黃、楊兩男向警提告恐嚇。警方受理於今天上午11時30分左右循線逮捕陳男到案，警詢後將依恐嚇罪嫌函送法辦。。

據了解，34歲陳姓男子住在新北市五股區蓬萊路「德音休閒廣場」籃球場附近，因不時過了深夜10時，還有民眾打球、聊天讓他相當不滿。上個月28日晚上10時許，陳男受不住民眾過了深夜10時還在打球喧吵，從家中怒持一把美工刀欲前往理論。

剛好在「德音休閒廣場」入口處碰到黃男（23歲）、楊男（23歲）準備回家，陳男當場一陣飆罵要兩人趕緊回家，雙方一陣口角爭吵，過程中黃、楊見陳男手握美工刀試圖躲去，不料陳男竟尾後追去怒嗆兩男「怎樣我要自殺不行嗎？要死大家一起死」等話，黃、楊兩男覺得心生畏懼，3天後向轄區警提告恐嚇。

有人將陳男恐嚇嗆聲過程拍下上傳臉書社群《我是五股人》，並貼文寫到「聽我表弟説五股蓬萊坑（油庫旁），晚上籃球場熄燈後會有人持鋭器出來追人」影片一出引起網友正反兩極留言，有網友說「事情不能只聽或看單方面」「年輕人凌晨不睡覺聚眾聊天，哈哈大笑完全無視住家安寧，報警也無法杜絕，被逼瘋的住戶當然就會有恐怖行為出現了！」

另有網友說「好危險好可怕警察嚴辦」「被持刀的人理論真的蠻恐怖的希望他可以放下刀子用講的」「恐怖欸，當下報警抓他應該比較好」還有疑似事件被害人出面留言「當時關燈時我們在旁邊休息、聊天，然後就遇到這位先生持刀來恐嚇我們」還說「我們並沒有嬉鬧或是口出惡言（髒話），如果有打擾可以友善跟我們溝通……」

對此蘆洲警分局表示，該處籃球場偶爾會接獲民眾檢舉，深夜仍有人打球打擾安寧。警方於5月1日接獲民眾報案立即依規定受理，經調閱周邊監視器畫面追查，於今天上午11時30分左右循線於陳男住處逮人，警詢後將依違反刑法恐嚇罪嫌函送法辦。

警方今天上午循線逮捕持美工刀恐嚇陳姓男子到案，警詢後依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警方今天上午循線逮捕持美工刀恐嚇陳姓男子到案，警詢後依法函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區陳姓男子不滿打籃球民眾聲音過大擾民安寧，持美工刀前往理論挨告恐嚇。圖／臉書《我是五股人》
新北市五股區陳姓男子不滿打籃球民眾聲音過大擾民安寧，持美工刀前往理論挨告恐嚇。圖／臉書《我是五股人》
新北市五股區陳姓男子不滿打籃球民眾聲音過大擾民安寧，持美工刀前往理論挨告恐嚇。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區陳姓男子不滿打籃球民眾聲音過大擾民安寧，持美工刀前往理論挨告恐嚇。記者曾伯愷／翻攝

恐嚇

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