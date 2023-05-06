打詐大動員！嘉縣警局推「與神同行」攜全縣宮廟硬起來
嘉縣警察局打詐強推「與神同行」，攜手全縣各大宮廟包括新港奉天宮、梅山玉虛宮、朴子配天宮董事長們及嘉義長庚院長，合體拍攝聯手全民反詐；縣警局長林宏儒表示，假投資型詐騙高居民眾被害之首，詐騙話術落得血汗錢被詐空，民眾一有疑速撥打165反詐騙專線。
近年詐騙集團手法日益翻新，透過社群平台詐騙的案件更是層出不窮，不少人深陷詐騙陷阱，財產遭掏空，嚴重者更是家破人亡；嘉縣警局整合「嘉義打詐隊」量能，以產官學跨界合作，在昨天的全民反詐日，結合在地廟宇董事長等人，共同宣誓全民反詐決心。
縣警局別出心裁今年以整合縣內文化宗教信仰量能，透過無距離、接地氣、地毯式廣泛散布防詐訊息，邀集並新港奉天宮、朴子配天宮、嘉義長庚醫院，由董事長及院長亮相，拍攝反詐宣導影片，增強民眾防詐意識，降低民眾被害。
嘉縣警局長林宏儒表示，「假投資型詐騙」高居民眾被害之首，歹徒多佯稱為專業理財顧問，或利用名人的肖像設立投資群組，發送「穩賺不賠、高報酬」等投資廣告資訊，並以基金、虛擬貨幣、國外債券等名義，誘使民眾落入詐騙圈套。
等民眾想要領出投資獲利時，詐騙集團立刻刪除投資群組，並關閉聯繫管道，林宏儒強調，「陌生人不會教你賺錢！」，千萬不要聽信歹徒詐騙話術，投入大筆資產，落得血汗錢被詐一空，有疑問直接撥打165反詐騙專線諮詢。
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