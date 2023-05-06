新竹縣偏遠派出所恢復 白冰冰讚對偏鄉是德政

爭議多時的新竹縣警力聯合服勤確定走入歷史，未來不僅原本裁併的派出所要恢復運作，就連已廢多年的派出所同樣重新掛牌，今天上午縣警局在峨眉鄉富興派出所舉行揭牌儀式，局長林信雄承諾將持續增加警力，住在當地的藝人白冰冰，更錄製影片大讚新竹縣警察局與縣長楊文科。

楊文科指出，去年底聯合服勤上路後，竹東、橫山及新埔警分局轄區共有14個派出所受影響裁併，導致民眾感到不安，因地方反彈大，新任警局長林信雄在1月上任後，便指示要恢復原本的服勤制度。

楊文科表示，多虧林信雄曾在警政署的經驗，不僅讓目前新竹縣警力1245名未來將擴編為1403名，同時把14個派出所都恢復，更把更早之前已裁廢的7個派出所一併恢復服務，相信可以讓鄉親感到安心。

白冰冰也透過影片感謝新竹縣府恢復警力，她說「為我們峨眉真的是受益良多，因為那邊就是觀光區，沒有警察怎麼辦」，白冰冰感謝警政署長黃明昭支持、縣警局長林信雄爭取，更大讚縣長楊文科「楊縣長你真的太好了」。

林信雄表示，針對警力不足問題，今年10月及明年2月都會有一批從警校畢業的新血投入服務，新竹縣警局會持續向警政署爭取警力，相信未來可以做到更好的治安、交通及為民服務工作。

新竹縣警局說明，自5月1日起，新竹全縣將有50個派出所，包含多年前因警力不足不得已關門的關西鎮南華派出所、五峰鄉羅山派出所、橫山鄉沙坑派出所等都重新掛牌運作，且五峰鄉大隘檢查哨也設警力假日駐點，服務前往山區露營的遊客。

縣警局表示，去年因應公務員服務法修正，警察人員每人每月超時服勤時數下修至80小時，為符合中央法規規定，多數縣市警局對於警力數較少的派出所不得不採取聯合服勤的勤務運作方式，不過新竹縣實施後卻造成民心不安，因此決定回歸原本運作方式。