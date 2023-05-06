恐怖！高雄轎車打滑影像曝光 3女被撞1人不治2重傷

高雄市岡山區大莊路今天上午8時37分許，發生重大車禍，陳姓男子駕車不慎打滑撞向轎車，後又撞飛行進中的2輛機車，造成3名女子噴飛倒地，其中1女當場OHCA，送醫不治，1女臉、腳受傷意識不清昏迷，另1人則身體多處擦挫傷，警方正釐清事故發生原因。

警方指出，22歲的陳姓男子今天上午8時37分許，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子機車，造成3人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地。

陳男轎車肇事後，又撞及停放路邊一輛轎車和一輛機車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。

事發前的影像曝光，只見陳的轎車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的轎車驚險擦身而過，隨後就撞上對向轎車，連撞機車，釀成悲劇。