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桃園6歲童上學哭鬧 遭父親當街拉耳、巴頭、踹倒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭父親光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下，被民眾po上網。平鎮警分局表示，警方獲報了解為男童吵鬧，同居人以不當方式管教。桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，目前已將孩子交由母親及外祖父母照顧並協助申請保護令。

桃園平鎮環南路35巷13弄，昨上午9時16分許，1名男子三度拉男童耳朵、二度踹童致並巴頭，誇張行徑影片被民眾PO到臉書爆料公社。

民眾寫下「究竟是有多大深仇大恨，可以把小孩這樣打、踹及拉耳朵，收到家人傳的影片基於擔心向派出所報案，希望轄區員警可以盡快找到這位被受虐的小朋友，讓他可以平平安安的成長下去」。

平鎮警分局表示，有關民眾在臉書社群貼文反應事項，警方接獲報案後立即派員查處，經了解為男童吵鬧，但男童生母的同居人卻以不當方式管教，立即通報社工介入協助，後續並交由桃園市政府家防中心列管處理。

家防中心回應，昨晚指派社工人員至警局處理了解，父親不耐男童在上學前哭鬧，在送上學途中情緒失控有踹、打行為，評估其行為不當，已將孩子交給母親及外祖父母照顧，並協助聲請保護令，後續將持續追蹤輔導提升家長親職功能。本次為第1次發生，未有通報紀錄過。

家防中心呼籲家長用與孩子彼此理解的方式溝通互動，學習適宜情緒管理與正向教養技巧，避免造成傷害。警方也說對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。

桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝
桃園平鎮1名6歲男童昨上午遭男子於光天化日下數度拉耳、巴頭及踹到摔倒，誇張行徑全被拍下。記者翁唯真／翻攝

桃園 父母

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