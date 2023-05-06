台中非法移工新建大樓12樓墜落亡！市府勒令停工究責

台中市北屯區一處新建大樓前天驚傳一名非法移工在12樓拆除工地電梯井時，失足墜樓身亡，警方報請相驗釐清死因，台中市政府稽查發現，工地未落實工安，未設置安全網，並雇用非法移工，勞工局勒令該工程停工，雇用移工的板模廠商祭出最重75萬元罰鍰，並追究相關刑責。

台中市勞工局長張大春說，初步研判，這名移工在12樓工地電梯井作業時，模板廠商未要求其使用安全帶，現場12樓電梯井模板作業開口處也未設置安全網，已違反職業安全衛生法，將追究相關刑事責任，並針對該工程勒令全棟停工，要求事業單位應針對災害原因調查、分析，改善設施設備、強化管理措施，據以提出復工計畫，經審查檢查合格後才可復工。

勞工局指出，另查出死者為非法移工，對於業者非法聘雇外國人工作，依就業服務法第57條第1款及第44條規定，將對板模廠商祭出最重75萬元罰鍰，也籲請事業單位留意並善盡查驗身分及現場管理義務，未經合法申請不可聘僱外國人提供勞務，也不得容留外國人提供勞務，以免觸法。