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真的是眼中釘！男拿釘槍固定床板 6公分鐵釘回彈插眼球

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄一名男子在床下仰躺拿釘槍向上固定床板，不料鐵釘回彈，射進右眼球，他在家屬陪同下走進急診室求救，幸經手術順利取出釘子，但右眼視力仍不佳。醫師說，如有異物刺進眼部，千萬別自行拔出，以免造成更大傷害，應該保持閉目，盡速就醫。

高醫外傷及重症外科主治醫師林佳蓉表示，眼球遭鐵釘刺入的男子約30多歲，他在家屬陪同下，頭戴鴨舌帽走進急診室，當時他意識清楚，生命徵象穩定；男子告訴他，眼睛被釘子釘到。

林佳蓉說，男子隨後抬起頭，她看到鐵釘仍插在男子的眼球上，很明顯是刺破了眼球，立刻安排檢查，並照會眼科進行開刀事宜。

高醫眼科部主治醫師李學宇說，經檢查發現男子右眼被長度約6公分的鐵釘貫穿，由前至後造成眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織受損。男子說，他受傷受前躺在床底下，仰頭以釘槍向上固定床板，沒想到一時操作不慎，鐵釘回彈射入右眼球。

男子在急診室接受止痛鎮定、抗生素等藥物治療及術前必要檢查，並在12小時內接受眼內異物移除併傷口修補手術，術後住院3日接受全身性抗生素治療，幾周後再進行第二次手術，以重建眼球外觀及增進視力，但男子經重建手術後，雖眼球外觀看不出異樣，不過因為黃斑部區域受損，右眼視力仍不佳。

高醫提醒，眼球破裂合併異物入眼情形不少見，過去文獻多為年輕男性勞工朋友們於工作時受傷，從事高危險工作應注意是否有完善保護。

林佳蓉說，民眾的眼球如遭異物插入，應保持冷靜，切忌自行拔除異物，也不要沖水或因為做出說話、咳嗽等出力動作，因為眼球由很多肌肉控制，不管是左右張望或者上下看，眼球轉動過程中，都可能因異物造成二次傷害，傷者應盡可能由旁人陪同就醫，爭取時效前往有眼科急診的醫院就醫。

醫院檢查發現鐵釘貫穿男子的眼球，造成眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織受損。圖／高醫提供
醫院檢查發現鐵釘貫穿男子的眼球，造成眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織受損。圖／高醫提供
電腦斷層影像可看釘子貫穿病患的眼球。圖／高醫提供
電腦斷層影像可看釘子貫穿病患的眼球。圖／高醫提供
男子右眼被鐵釘貫穿。圖／高醫提供
男子右眼被鐵釘貫穿。圖／高醫提供

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