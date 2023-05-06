影／結帳瞄旁桌一眼 被嗆「看三小」爆衝突互毆
賴姓男子昨晚與親友在新北市三重區餐敘，今天凌晨準備結帳回家，他不小心往旁邊鄰桌瞄了一眼，卻遭陳男嗆：「看三小」，引爆雙方互毆。警方獲報趕抵兩人持續叫囂誰也不讓，互告對方傷害，雙雙被警帶回派出所偵辦，警詢後依傷害罪嫌函送兩人法辦。
據了解，賴姓男子（60歲）昨天晚上與親友三四人，前往新北市三重區重陽路四段一家卡拉ok店聚餐喝酒聊天，約莫今天凌晨零時許，賴男起身走往櫃台準備結帳回家，不料經過旁桌不小心看了陳男（54歲）一眼，遭陳男嗆聲一句「看三小」。
賴男被嗆得莫名其妙，盛著酒意爆氣回嗆。只見兩人從店內穢語嗆罵到店外，還在騎樓處上演全武行，雙方親友見狀連忙上前勸架未果，店家無奈只好報警前來協助。轄區警方獲報派員趕抵，雙方餘氣未消持續嗆罵，直到雙方親友各自將賴、陳兩男團圍，雙方才稍稍冷靜。
有民眾拍下雙方嗆聲互毆畫面，並上傳LINE社群《社會事新聞影音》寫到新北市三重區重陽路四段，茶室外小混戰，警到場速弭平制止。
警方表示，雙方互控對方傷害，警方帶回雙方返回派出所偵辦，警詢後依傷害罪嫌函送兩人法辦。呼籲民眾遇事先冷靜面對，並以溝通代替嗆罵互毆，以免壞了彼此聚餐雅興，又無端吃上官司。
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