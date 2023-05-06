女山友馬博橫斷摔邊坡受傷 救難隊搬9公里12小時救下山

5人登山隊走馬博橫斷，張姓女山友途經中平林道不慎滑落邊坡約8公尺深，頭、腳多處受傷無法行走。花蓮縣消防局考量天候不佳無法由直升機救援，以人力輪流搬抬12小時，從白天走到深夜，將傷患救下山，送醫救治。

這支5人登山隊4月27日從南投東埔登山口入山，預計以7天時間走馬博橫斷，5月3日從中平林道下山。但最後一天的5月3日清晨5時，55歲張姓女山友在中平林道28公里處，不慎滑落邊坡。

同行隊員指出，當時下切查看，發現張女意識清楚，但頭部有10公分撕裂傷、腳部也受傷，無法行走，由同行隊員就起照顧，派一人到高處報案。

花蓮縣消防局於3日清晨5時41分，接獲通報，由第三大隊成立山難救援小組，連同花蓮林管處巡山員，第一梯次共12人上山救援，發現傷者位處樹林中，必須先搬運到空曠處才能吊掛，無法以直升機直接救援。

指揮官第三大隊副大隊長鄧羅春明觀察當時中平林道雲層愈來愈厚，擔心天氣變壞，再由消防人員、花蓮林管處人員組成第二梯次的5人救援小組，趕往協助搬運。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，第一梯次救援人力在當天下午2時25分接觸到傷患，初步檢傷包紮後，由救援人員使用SKED捲式擔架搬運；下午3時山區下起大雨，在兩梯次人員合力在山谷溪水暴漲前，成功將傷者搬到安全處，並持續下撤。

呂冠辰表示，地面部隊走過9公里艱困地形，搬抬12小時，終於在4日凌晨2時30分將傷者搬到中平林道19.5公里處，由救護車送往台北榮民總醫院玉里分院救治。