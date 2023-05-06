台中行人斑馬線疑闖紅燈 半夜遭綠燈直行貨車撞死

台中市北屯區昨深夜發生行人遭撞死亡車禍，警方調查發現林姓男子走斑馬線疑似闖紅燈，莊姓男子駕駛1輛小貨車綠燈直行經過來不及反應撞上，連擋風玻璃都碎成蜘蛛網狀、車頭也凹陷，林則傷重緊急送醫不治，莊經酒測值為0，被依過失致死罪嫌送辦。

台中第5分局昨晚11點58分獲報，北屯路、北屯路212巷口有車禍，到場發現是林姓男子（58歲）從行人穿越道要過馬路，卻遭駕駛小貨車的莊男（27歲）迎面撞上，貨車左側車頭鈑金凹陷、擋風玻璃也碎裂，可見撞擊力道不輕。

林男則彈飛重摔柏油路，全身多處傷勢緊急送醫搶救仍不治；警方調閱路口監視器發現，當時莊男開車經路口時為綠燈，初判是林闖紅燈被撞，但仍需進一步釐清。

莊男表示，當時經過路口時因前方還有一輛車擋住其視線，結果圖然就看到前方出現1個人，反應不及才撞上，但自己是綠燈通行。