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高雄賓士和黃牌重機載妹發生行車糾紛 這原因都被開單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

俞姓男子昨晚駕駛賓士車，行經高雄市三民區覺民路，在大昌二路轉彎時，和騎黃牌重機的王姓男子發生行車糾紛，雙方車上都載妹，卻當街吵了2分半鐘，過程被民眾拍下PO網，警方獲報趕抵，雙方已離去，事後檢視影片，認為2人路口臨停違規，各開出可罰300元到600元罰單

警方調查，35歲的俞姓男子昨晚7時30分許，駕駛賓士車行經三民區覺民路，欲右轉大昌二路時，和38歲騎乘黃牌重機的王姓男子發生行車糾紛。

俞男當下氣不過，下車和王男理論，並口出三字經，車上一名年輕女子下車站在車旁，顯得很無奈，黃牌重機車也載了一名年輕女子，雙方在路口互不相讓起爭執，吵了長達2分半鐘，過程被民眾拍下後，PO上抖音。

轄區三民二警分局警方表示，事發當下，曾獲報派員到場，但抵達時，雙方已離去，經檢視影片，發現雙方因變換車道糾紛發生行車糾紛，因2人違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款，在交岔路口10公尺內臨時停車，警方事後對2人開出可處300元以上600元以下罰鍰罰單。

高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，在高雄市三民區覺民路和大昌二路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執。記者石秀華／翻攝
高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，在高雄市三民區覺民路和大昌二路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執。記者石秀華／翻攝
高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，在高雄市三民區覺民路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執，吵了2分半鐘。記者石秀華／翻攝昨晚
高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，在高雄市三民區覺民路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執，吵了2分半鐘。記者石秀華／翻攝昨晚
高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，昨晚在高雄市三民區覺民路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執。記者石秀華／翻攝
高雄賓士和黃牌重機雙雙載妹，昨晚在高雄市三民區覺民路轉彎路口發生行車糾紛，當街起爭執。記者石秀華／翻攝

重機 罰單 車道

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