高雄賓士和黃牌重機載妹發生行車糾紛　這原因都被開單

俞姓男子昨晚駕駛賓士車，行經高雄市三民區覺民路，在大昌二路轉彎時，和騎黃牌重機的王姓男子發生行車糾紛，雙方車上都載妹，卻當街吵了2分半鐘，過程被民眾拍下PO網，警方獲報趕抵，雙方已離去，事後檢視影片，認為2人路口臨停違規，各開出可罰300元到600元罰單。

警方調查，35歲的俞姓男子昨晚7時30分許，駕駛賓士車行經三民區覺民路，欲右轉大昌二路時，和38歲騎乘黃牌重機的王姓男子發生行車糾紛。

俞男當下氣不過，下車和王男理論，並口出三字經，車上一名年輕女子下車站在車旁，顯得很無奈，黃牌重機車也載了一名年輕女子，雙方在路口互不相讓起爭執，吵了長達2分半鐘，過程被民眾拍下後，PO上抖音。