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五月大執法取締「路口不停讓行人」 蘆洲警三天罰158件
為維護行人安全，擺脫台灣是「行人地獄」的罵名。警政署從今年五月開始推動「全國同步取締路口不停讓行人執法專案勤務」新北市蘆洲警分局配合大執法專案期間取締3天，累計相關違規件數就達158件。呼籲每位駕駛人應「禮讓行人」先行，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。
蘆洲警分局表示，配合警政署從今年五月開始推動「全國同步取締路口不停讓行人執法專案勤務」蘆洲警方針對轄內捷運站、學校、商圈及社區周邊等人潮眾多路口，派員定點守望、加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」及「道路障礙」等違規樣態。
蘆洲警方指出，統計從5月1日至3日短短3天時間，警方取締相關違規件數就達158件，累計今年1月1日至5月3日舉發車輛「路口不停讓行人」更高達493件。
警方呼籲，開單取締僅是手段，大執法目的是希望每位駕駛人落實路口「慢、看、停」原則，把「禮讓行人」當成習慣。同時也提醒行人，經過路口時要放下手機、專注行走，安全過馬路消除人車衝突，以維護道路交通安全，降低交通事故發生率。
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