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南非冰球成人世錦賽贏台灣首金 他是台灣的消防替代役
新北市消防局特搜大隊南雅分隊替代役周宏秝代表中華隊赴南非參加冰球3級A組世錦賽，奪得16年以來首面成人代表隊金牌，創下中華冰球隊成軍以來最佳成績。新北市消防局表示，這次賽事由多國同場競技，中華隊能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，實屬不易。
周宏秝於今年初，犧牲休假進行團練，上班備勤期間仍與警消進行體能肌力訓練，4月中旬至南非參加世界盃錦標賽，中華隊一路過關斬將擊敗泰國、南非及盧森堡，最終於金牌戰力退強敵土庫曼，以全勝戰績奪得中華隊史第一面世錦賽金牌。
周宏秝自從6歲開始接觸冰球這項運動，參加過無數的賽事，自從2019第一次選上中華代表隊，但因疫情關係連續兩年賽事取消，但他對於冰球這項運動持續保持熱忱，去年恢復賽事，獲選U20中華代表隊於墨西哥參加冰球世錦賽3級A組獲得金牌，今年初次入選成人代表隊，希望未來能持續在冰球這項運動發光發熱。
消防局李清安局長強調，目前仍在消防隊服役的周宏秝因需配合勤務，作息無法像以往規律，但仍在勤餘休息時間鍛鍊體能及至小巨蛋進行團練，著實不易，期許未來能持續精進自己於球場上的表現，為國家隊奪得更佳成績。
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