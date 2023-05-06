眼鏡蛇竄出台中工業區大馬路 猛吐信嚇壞騎士

今天就是立夏，天氣轉熱蛇蟲逐漸出沒，台中市西屯工業區馬路日前出現1隻眼鏡蛇嚇壞民眾，警方巡邏經過見整條蛇盤起不停吐信，擔心路過人不慎遭咬傷毒發，緊急先用警車擋住馬路交管同時通報農業局，並在民眾協助下先將蛇夾到路旁，幸無人受傷。

台中第6分局工業區派出指出，5月2日下午2點多巡佐程大坤、警員賴駿彥巡邏經工業區16路一帶，竟在馬路中央看到1條眼鏡蛇，起初還以為是路上被丟棄一般廢棄物，但靠近才驚覺整條蛇已經盤起、後頸部膨脹，明顯已呈現警戒狀態。

警方當下也十分訝異，一度不知該如何處理，更擔心有路人經過會被嚇到，後靠近仔細看發現眼鏡蛇疑似遭路過車輛撞傷流血，因此盤據在馬路正中央沒有移動。

2名員警將巡邏警車停在一前一後，為避免眼鏡蛇度遭車輛輾過斃命，一度封街交管引導車流，同時也通報農業局人員到場處理，後來經民眾拿出夾具暫時將蛇移到路旁，所幸並沒有人遭咬傷。