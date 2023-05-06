影／頭份恆誼化工發生硫化氫外洩意外 6人送醫

苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫，其中一人呈現昏迷，全案已由環保局調查中。

苗栗縣消防局指出，昨晚9點43分接獲頭份市中華路恆誼化工發生硫化氫外洩，通報竹南、頭份消防人車趕往救援，意外現場是槽體洩漏硫化氫，導致1名員工昏倒，消防人員到場後，迅速將昏迷的1名傷者送醫，另外5名員工也預防性送醫。