影／頭份恆誼化工發生硫化氫外洩意外 6人送醫
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫，其中一人呈現昏迷，全案已由環保局調查中。
苗栗縣消防局指出，昨晚9點43分接獲頭份市中華路恆誼化工發生硫化氫外洩，通報竹南、頭份消防人車趕往救援，意外現場是槽體洩漏硫化氫，導致1名員工昏倒，消防人員到場後，迅速將昏迷的1名傷者送醫，另外5名員工也預防性送醫。
消防局指出，現場測得最高濃度達10PPM，立即通知廠方關閉管線，現場並架設砲塔灑水稀釋氣體，經搶救後，順利將氣體外洩狀況控制，偵測值為0；昏迷傷者送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院；5名預防性送醫員工在醫院檢查確認未受傷，都已出院返家，全案現由環保局處理中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言