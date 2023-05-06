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影／頭份恆誼化工發生硫化氫外洩意外 6人送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫，其中一人呈現昏迷，全案已由環保局調查中。

苗栗縣消防局指出，昨晚9點43分接獲頭份市中華路恆誼化工發生硫化氫外洩，通報竹南、頭份消防人車趕往救援，意外現場是槽體洩漏硫化氫，導致1名員工昏倒，消防人員到場後，迅速將昏迷的1名傷者送醫，另外5名員工也預防性送醫。

消防局指出，現場測得最高濃度達10PPM，立即通知廠方關閉管線，現場並架設砲塔灑水稀釋氣體，經搶救後，順利將氣體外洩狀況控制，偵測值為0；昏迷傷者送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院；5名預防性送醫員工在醫院檢查確認未受傷，都已出院返家，全案現由環保局處理中。

苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局據報將現場6人送醫。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 意識 中國醫藥大學

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