假投資高居詐騙之冠 藝人加入反詐行列

彰化警分局響應內政部警政署5月5日全民反詐啟動日，也邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，彰化警分局今年至今已受理詐騙報案510件，金額高達1億1652萬元，分析詐騙理由以假投資行騙居首位，呼籲民眾千萬別被利誘，錢沒賺到，卻賠了畢生積蓄。

彰化警分局響應警政署的「藝起發聲」宣導，邀請彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明、藝人陳隨意及百工百業等企業人士等拍攝反詐騙宣導短片，藉由地方首長及名人的影響力，及結合各種活動舉辦反詐宣導，讓民眾認識常見詐騙手法，共同防阻詐騙。