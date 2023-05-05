假投資高居詐騙之冠 藝人加入反詐行列

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化警分局響應內政部警政署5月5日全民反詐啟動日，也邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，彰化警分局今年至今已受理詐騙報案510件，金額高達1億1652萬元，分析詐騙理由以假投資行騙居首位，呼籲民眾千萬別被利誘，錢沒賺到，卻賠了畢生積蓄。

彰化警分局響應警政署的「藝起發聲」宣導，邀請彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明、藝人陳隨意及百工百業等企業人士等拍攝反詐騙宣導短片，藉由地方首長及名人的影響力，及結合各種活動舉辦反詐宣導，讓民眾認識常見詐騙手法，共同防阻詐騙。

警方也分析詐騙集團手法發現，以彰化警分局今年受理的510件詐騙案件中，以假投資詐騙101件最多，其次為解除分期付款詐騙78件次之，第三名則是以假網拍詐騙70件，警方也成功攔阻詐騙案107件、阻詐金額4373萬元，也提醒民眾多注意家中長輩，勿受騙，若接獲詐騙電話或有疑慮時，可請立即撥打165反詐騙專線查證。

彰化警分局邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，及結合各種活動舉辦反詐宣導。圖／彰化警分局提供
彰化警分局邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，及結合各種活動舉辦反詐宣導。圖／彰化警分局提供
彰化警分局邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，及結合各種活動舉辦反詐宣導。圖／彰化警分局提供
彰化警分局邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，及結合各種活動舉辦反詐宣導。圖／彰化警分局提供

詐騙集團 彰化 鄉長

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