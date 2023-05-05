假投資高居詐騙之冠 藝人加入反詐行列
彰化警分局響應內政部警政署5月5日全民反詐啟動日，也邀請藝人陳隨意及政治人物等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，彰化警分局今年至今已受理詐騙報案510件，金額高達1億1652萬元，分析詐騙理由以假投資行騙居首位，呼籲民眾千萬別被利誘，錢沒賺到，卻賠了畢生積蓄。
彰化警分局響應警政署的「藝起發聲」宣導，邀請彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明、藝人陳隨意及百工百業等企業人士等拍攝反詐騙宣導短片，藉由地方首長及名人的影響力，及結合各種活動舉辦反詐宣導，讓民眾認識常見詐騙手法，共同防阻詐騙。
警方也分析詐騙集團手法發現，以彰化警分局今年受理的510件詐騙案件中，以假投資詐騙101件最多，其次為解除分期付款詐騙78件次之，第三名則是以假網拍詐騙70件，警方也成功攔阻詐騙案107件、阻詐金額4373萬元，也提醒民眾多注意家中長輩，勿受騙，若接獲詐騙電話或有疑慮時，可請立即撥打165反詐騙專線查證。
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