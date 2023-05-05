快訊

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

獨／離岸風電首例 允能、海能風場因建置延宕確定挨罰

前車急煞他失控 人車鑽進告示牌桿與圍籬中間...動不了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午潘男騎車返家，卻在新北市新莊區中環路一段與瓊林路交叉口，遇到前方一輛汽車急煞，他疑未保持安全車距趕緊往右急切駛去，卻失控衝往路邊一支告示牌桿，害他人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。警消到場協助脫困，檢視潘男沒有大礙，肇事原因則待釐清。

據了解，潘姓男子（29歲）今天下午4時許下班騎車，準備返家新莊區民安西路家中。途中他騎經新北市新莊區中環路一段與瓊林路交叉口，疑未保持安全車距，突然見到前方一輛汽車急煞，他趕緊把機車龍頭往右急切，當場人車失控直往路邊衝去。

不久機車鑽進路邊告示牌桿與鐵圍籬縫內，潘男人車卡困在縫內動彈不得。警消獲報派員趕抵救援，他不好意思頻向警、消說「是我的問題！是我的問題！」經協助把機車拉出縫外，檢視潘男沒有受傷、沒有酒駕，至於肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

潘男騎車疑未保持安全車距，卻失控衝往路邊，導致人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。記者曾伯愷／翻攝
潘男騎車疑未保持安全車距，卻失控衝往路邊，導致人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。記者曾伯愷／翻攝
潘男騎車疑未保持安全車距，卻失控衝往路邊，導致人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。記者曾伯愷／翻攝
潘男騎車疑未保持安全車距，卻失控衝往路邊，導致人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。記者曾伯愷／翻攝

告示牌 酒駕

延伸閱讀

彰化站23歲僑生墜軌、火車司機員急煞 月台旅客嚇到抖不停

前車小孩掉安全帽 後車婦人閃避飛來橫禍出車禍

影／全線封閉！中寮隧道發生火燒車意外 所幸無人傷

影／驚險！機車闖平交道、列車急煞司機氣炸 鐵警開罰了

相關新聞

前車急煞他失控 人車鑽進告示牌桿與圍籬中間...動不了

今天下午潘男騎車返家，卻在新北市新莊區中環路一段與瓊林路交叉口，遇到前方一輛汽車急煞，他疑未保持安全車距趕緊往右急切駛去...

影／濃煙直竄天際！竹市東大路工寮大面積燃燒

新竹市北區東大路近南寮漁港一帶今天下午4點多發生火警，陣陣濃煙直竄天際，有民眾空拍記錄到火警現場，建築物幾乎全面燃燒，熊...

鐵路地下化違法用怪手吊鐵板 工人遭壓臟器外溢慘死

桃園平鎮交通部鐵道局臨時站先期工程，今1名44歲高姓的外包工程工人駕駛挖掘機吊鐵板，疑似挖掘機重心偏移傾斜，導致高男與挖...

手機遭沒收心生不滿...16歲少年負氣離家 警尋獲揮汗幫騎破鐵馬

高雄市一名16歲少年，因父母沒收手機，負氣騎單車離家；少年隊警方獲報，循線查訪少年通學路徑，研判他可能在超商逗留過夜，地...

影／貨車打滑側翻國1出口匝道 BMW長髮正妹下車協助清傷

張姓男子，今天下午2時許開著一輛貨車載著一男，途中行經國道1號南向27公里三重出口匝道，疑因過彎失控打滑，整輛車向左側翻...

燃水雷鞭炮擾民...囂張6車飆新北泰山街頭 警逮人送辦

上個月27日凌晨，新北市泰山區明志路二段出現一群飆仔，不但沿路飆行燃放水雷鞭炮，還長按喇叭、穢語飆罵擾民清夢，氣的民眾拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦