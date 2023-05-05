前車急煞他失控 人車鑽進告示牌桿與圍籬中間...動不了

今天下午潘男騎車返家，卻在新北市新莊區中環路一段與瓊林路交叉口，遇到前方一輛汽車急煞，他疑未保持安全車距趕緊往右急切駛去，卻失控衝往路邊一支告示牌桿，害他人車卡在告示牌桿與鐵圍籬中間動彈不得。警消到場協助脫困，檢視潘男沒有大礙，肇事原因則待釐清。

據了解，潘姓男子（29歲）今天下午4時許下班騎車，準備返家新莊區民安西路家中。途中他騎經新北市新莊區中環路一段與瓊林路交叉口，疑未保持安全車距，突然見到前方一輛汽車急煞，他趕緊把機車龍頭往右急切，當場人車失控直往路邊衝去。

不久機車鑽進路邊告示牌桿與鐵圍籬縫內，潘男人車卡困在縫內動彈不得。警消獲報派員趕抵救援，他不好意思頻向警、消說「是我的問題！是我的問題！」經協助把機車拉出縫外，檢視潘男沒有受傷、沒有酒駕，至於肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。