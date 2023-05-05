台中美光廠2工安意外釀2傷 員工議論紛紛：壓力大
一日2起工安意外！台中市后里園區的美光科技廠房，昨發生兩起公安意外，包括1名工人感電、1名工人從高處墜落，高處墜落工人送醫急救，今仍在加護病房未脫離險境，感電工人無大礙。這2起工安意外，美光員工私下議論紛紛，氣氛低迷。
中科管理局表示，發生工人從高處墜落的現場是在進行地板相關工程，工人從高約4點5公尺高處墜落，立即送醫急救；另，發生感電意外的工人則在不同作業區、無大礙，並未送醫。
這2起工安意外已讓美光員工議論紛紛，有員工透露，最近上頭「盯」很緊，造成員工上班身心壓力很大，相當疲倦。
目前中科管理局已要求2場域暫時停工，等確認安全無虞再復工。
中科管理局強調，已派員到現場調查了解，將訪談受傷工人等相關人員，若發現有違反標準作業程序等不符合公安的事證，將依規定處分。
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