手機遭沒收心生不滿...16歲少年負氣離家 警尋獲揮汗幫騎破鐵馬

高雄市一名16歲少年，因父母沒收手機，負氣騎單車離家；少年隊警方獲報，循線查訪少年通學路徑，研判他可能在超商逗留過夜，地毯式搜索，隔天在住家7公里外找到人，警方見他沒吃早餐，沒體力，以車接送，員警揮汗幫他騎單車到警所，讓家長感激涕零。

高雄市警局少年隊警方4月26日，接獲一起16歲少年小德（化名）離家失蹤案，得知小德前一天因被父母沒收手機，曾和父母鬧得不愉快，當天放學後未回家，曉得父親擔心他在外安全，且對其可能行蹤所知有限，因而向派出所報案。

少年隊警方接獲通報後，訪查少年交友狀況並分析所得情資，調閱小德住家到學校通學路徑周圍監視器過濾，查出他曾出現在大寮地區，由於他整晚未歸，警方研判他可能睡在超商附近。

警方擴大範圍地毯式搜尋，果真在距離小德住家約6、7公里外的超商外，尋獲形單影隻、神情落寞的小德。

警方安撫小德情緒，小德緩緩吐露離家心聲，他認為父母管教過於嚴格，手機被沒收後，負氣離家，想嚐試在外自力更生，但出門後，才發現生活不易，想回家又怕被家人責罵，才在外逗留。

由於警方尋獲小德時，已接近近午時分，警方見他沒吃早餐，擔心他得在艷陽下騎單車返家會體力不支，於是已車將他載送到派出所，由警員揮汗幫他騎單車到7公里外的派出所撤銷協尋案件。