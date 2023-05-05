澎湖男子心肌梗塞 消防員成功搶救獲表揚
澎湖馬公莊姓男子心肌梗塞，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），澎湖縣消防局馬公分隊隊員許朝琳、陳志彬出勤救護，成功將莊男從鬼門關搶救回來，今天兩人在局務會議中接受表揚。
澎湖消防局表示，今年4月6日近午時分，受理馬公市石泉里莊姓里民急病救護案件，救災救護指揮中心立即派遣馬公分隊隊員許朝琳、陳志彬出勤救護。
消防局救護人員到達現場後，發現37歲莊姓男子在家中呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即接手CPR（心肺復甦術）並以AED電擊去顫3次、置入I-Gel，架設自動心肺復甦機，緊急將病患送達三軍總醫院澎湖分院急救。
經醫師評估須施作心導管介入手術，並轉送衛福部澎湖醫院，莊姓病患在醫護人員妥善診治下，已在4月21日康復出院。
澎湖消防局長許文光今天在局務會議中，特別頒獎嘉勉許朝琳、陳志彬，並期許所有隊員致力提升到院前緊急救護品質，並與醫院端合作無間，串起生命之鏈，爭取病患搶救時間，持續提升急救成功率。
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