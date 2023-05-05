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燃水雷鞭炮擾民...囂張6車飆新北泰山街頭 警逮人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月27日凌晨，新北市泰山區明志路二段出現一群飆仔，不但沿路飆行燃放水雷鞭炮，還長按喇叭、穢語飆罵擾民清夢，氣的民眾拍下汽車燃放水雷過程，並上傳臉書社群，有民眾留言「警察只能開單，改裝車又不能扣留，無止境的輪迴」林口警分局表示，已循線通知6車車主到案說明，警詢後依社維法函送裁處6人。

據了解，上個月27日凌晨近1時許，李男（27歲）、陳男（31歲）、仝男（31歲）、李男（23歲）、陳男（28歲）及黃男（31歲）等6人分別開著保時捷、賓士等名車，從新北市五股區集結出遊，沿著五股區成泰路一路往泰山方向飆行。

途中6車飆行至泰山區明志路二段237巷13號附近，李男（27歲）、陳男（31歲）燃放多支水雷鞭炮，仝、李、陳、黃等4男則長按喇叭、飆罵穢語，6人惡劣行徑完全無視附近居民正在睡覺。

有民眾被震耳欲聾的鞭炮聲吵醒，氣得拿起手機錄下6車燃放水雷鞭炮過程，並上傳臉書社群《ㄨㄚ是泰山人》寫下「我就看那6台垃圾車會不會被警察抓到」影片上傳吸引不少網友按讚留言。

有網友揶揄這群飆車仔「泰山路小無直線無技術可言，這樣呸（飆）有什麼快感？」有網友給建言「改裝車取締無效，為什麼不從機車行著手進行呢？」「台灣罰則太輕根本不怕，可以修法重一點」還有網友替警察抱屈「警察只能開單改裝車又不能扣留，無止境的輪迴～」「如果來一次林口、泰山連合警力突擊式抓捕，波麗士辛苦合擊，讓這些少年收煉」

對此林口警分局表示，警方接獲報案，已於27日當天清晨5時許，循線通知6車車主到案說明，警詢後依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款之規定，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，函送李男、陳男裁處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰；另仝男等4人則依違反社會秩序維護法第72條第三項之規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，函送裁處6千元以下罰鍰。

6輛汽車一路從五股飆行至新北市泰山區明志路二段，不但燃放水雷鞭炮還長按喇叭，過程都被民眾拍下上傳臉書社群。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
6輛汽車一路從五股飆行至新北市泰山區明志路二段，不但燃放水雷鞭炮還長按喇叭，過程都被民眾拍下上傳臉書社群。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
林口警方當天循線通知6車車主到案說明，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
林口警方當天循線通知6車車主到案說明，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
6輛汽車一路從五股飆行至新北市泰山區明志路二段，不但燃放水雷鞭炮還長按喇叭，過程都被民眾拍下上傳臉書社群。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
6輛汽車一路從五股飆行至新北市泰山區明志路二段，不但燃放水雷鞭炮還長按喇叭，過程都被民眾拍下上傳臉書社群。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》

警察 新北

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