燃水雷鞭炮擾民...囂張6車飆新北泰山街頭 警逮人送辦

上個月27日凌晨，新北市泰山區明志路二段出現一群飆仔，不但沿路飆行燃放水雷鞭炮，還長按喇叭、穢語飆罵擾民清夢，氣的民眾拍下汽車燃放水雷過程，並上傳臉書社群，有民眾留言「警察只能開單，改裝車又不能扣留，無止境的輪迴」林口警分局表示，已循線通知6車車主到案說明，警詢後依社維法函送裁處6人。

據了解，上個月27日凌晨近1時許，李男（27歲）、陳男（31歲）、仝男（31歲）、李男（23歲）、陳男（28歲）及黃男（31歲）等6人分別開著保時捷、賓士等名車，從新北市五股區集結出遊，沿著五股區成泰路一路往泰山方向飆行。

途中6車飆行至泰山區明志路二段237巷13號附近，李男（27歲）、陳男（31歲）燃放多支水雷鞭炮，仝、李、陳、黃等4男則長按喇叭、飆罵穢語，6人惡劣行徑完全無視附近居民正在睡覺。

有民眾被震耳欲聾的鞭炮聲吵醒，氣得拿起手機錄下6車燃放水雷鞭炮過程，並上傳臉書社群《ㄨㄚ是泰山人》寫下「我就看那6台垃圾車會不會被警察抓到」影片上傳吸引不少網友按讚留言。

有網友揶揄這群飆車仔「泰山路小無直線無技術可言，這樣呸（飆）有什麼快感？」有網友給建言「改裝車取締無效，為什麼不從機車行著手進行呢？」「台灣罰則太輕根本不怕，可以修法重一點」還有網友替警察抱屈「警察只能開單改裝車又不能扣留，無止境的輪迴～」「如果來一次林口、泰山連合警力突擊式抓捕，波麗士辛苦合擊，讓這些少年收煉」