轎車疑未注意車前狀況 騎士禮讓行人停車卻遭撞飛

為擺脫行人地獄惡名，警方加強執法，不過彰化鹿港昨天發生機車騎士為禮讓行人在路口停車，卻被後方轎車撞飛，所幸騎士無大礙；警方研判，轎車疑未注意車前狀況肇事。

為擺脫「行人地獄」惡名，內政部警政署4月30日宣布，5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，4大執法重點項目包括路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車及取締道路障礙，以提升駕駛和行人守法觀念。

不過鹿港鎮昨天發生一起車禍，施姓男子騎機車行經鹿港鎮中山路與三民路口，正準備通過路口要左轉時，看見一名女子站在斑馬線旁，施男將機車停下，但後方由施女駕駛的自小客車也要左轉，煞車不及撞上機車，施男被撞飛倒地受傷。

彰化縣警察局鹿港分局指出，施女駕駛自小客車時，疑似未注意車前狀況，才會撞倒機車騎士，將調閱路口監視器畫面，以釐清車禍發生原因及責任歸屬。