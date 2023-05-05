男子駕小貨車高速衝撞共乘電動輔助自行車2名女童雙亡 嘉檢起訴

嘉義縣太保市2名小六女童，2月10日下午共乘電動輔助自行車出遊，遭阮姓男子駕小貨車從後追撞，2名女童噴飛到10公尺路旁農田，傷重不治，檢方偵辦，阮男無酒駕過勞，採尿複驗無毒藥物，車速過快，未注意車前狀況，今天偵結依過失致死罪嫌起訴，雙方仍未達成和解。

檢方說，37歲阮姓男子越南籍，取得台灣身分證，2月10日下午駕駛公司租賃小貨車，搭載何姓男同事，行經太保市後潭里167縣道時，無故從快車道切入慢車道，直接從後方高速衝撞行駛慢車道的電動輔助自行車，事故現場速限60公里，依監視器畫面初步研判，阮男駕車超速甚多。

2名小六女童被高速撞飛，被送到醫院前心肺功能停止，急救不治。阮男駕駛小貨車繼續往前衝，撞斷電線桿，再跌入已收割的稻田才停止，阮男供稱，不知會突然行駛慢車道上，副駕駛座的何男當時在睡覺，發生事故才驚醒，也不清楚發生過程。