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開車門沒注意後方來車...工程車撞上玻璃全碎 駕駛恐挨罰4千8

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

47歲廖姓男子，昨天下午將車違停在新北市五股區工商路人行道上，廖男未注意後方來車直接打開車門，遭後方徐男所駕駛工程車撞上，導致廖男座車車門玻璃全碎，所幸現場沒有人受傷、受困，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待釐清，另廖男交通違規部分則依法開單舉發。

據了解47歲廖姓男子，昨天下午4時許，他將一輛汽車違停在新北市五股區工商路人行道上。廖男沒有注意後方有無來車，直接打開車門準備下車，不巧，徐男（51歲）駕駛一輛工程車從後而來，不偏不倚直接撞上車門，導致廖男座車車門玻璃全碎。

經報警前來廖男已自行脫困，所幸現場沒有人受傷、受困，肇事雙方沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。廖男交通違規部分則依道路交通管理處罰條例第56條第一項第一款在禁止臨時停車處所停車之規定開處600元以上1200元以下罰鍰；另第56-1條汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。

新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝
新北市廖姓男子將車違停人行道，又未注意車後有來車被撞，廖男車門玻璃全碎，還可能吃上兩張共4千8百元罰單。記者曾伯愷／翻攝

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