新北土城驚傳男從22樓高處墜落 當場身亡

新北市土城區今天下午驚傳一名男子從一處大樓22樓高處墜落，救護人員到場檢視，確認當場身亡未送醫。確實事原因有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午1時許獲報，土城區延和路一處社區大樓發生墜落意外，救護人員與警方獲報到場，發現23歲林姓男子到臥在社區中庭，經救護人員現場檢視，林男已明顯死亡未送醫。

據了解，警方調閱社區監視器畫面，住在該社區的林男是獨自一人跑到社區22樓頂樓，上樓後沒多久發生這起意外，也嚇壞正在打掃社區的清潔人員，連忙報警處理。

經查，林男疑患有思覺失調症，平日已有在醫院就醫治療，男子雙親驚聞惡耗也難以接受，但對死因並無意見。警方已報請新北地檢署檢察官相驗，要進一步確認死因。

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