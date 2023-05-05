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越南移工違規雙載又酒駕肇事 後座同鄉摔倒慘被輾斃

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市昨天發生一起死亡車禍，一名越南籍謝姓移工違規酒駕騎乘電動自行車與同鄉的同事雙載，未依規定兩段式左轉，遭對向車輛擦撞，後座同事當場倒地，又被兩輛閃避不及的汽車追撞，送醫後急救不治，謝姓移工見狀竟肇事逃逸，躲回公司宿舍，被警方查出身分追緝到案，確切肇事原因釐清中。

該起車禍發生在斗六石榴班斗六工業區第二入口路口，30歲的謝姓移工與22歲的范姓移工以電動自行車（微電車）雙載返回公司宿舍途中，謝姓移工沿石榴路東往西方向行駛於外側車道，至事故地點未遵守路口號誌及未依規定兩段式左轉，與一部直行的自小客車發生碰撞，碰撞後在後座的范男倒地，又遭另外2部同向自小客車追撞輾過，范男送醫急救後宣告不治。

事發當時，謝姓移工竟肇事逃逸，跑回公司宿舍，警方循線查出其公司，在事發一個多小時後將其緝捕到案，謝姓移工酒測值竟高達0.27，警方初步調查，3名自小客車駕駛均無酒駕情事，謝男有酒駕情形，依公共危險罪函送偵辦。全案現由斗六警分局交通小隊專責處理，釐清肇事原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林縣斗六市昨天發生一起死亡車禍，一名越南籍謝姓移工違規酒駕騎乘電動自行車與同鄉的同事雙載，未依規定兩段式左轉，遭對向車輛擦撞，後座同事當場倒地，又被兩輛閃避不及的汽車追撞，送醫後急救不治。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市昨天發生一起死亡車禍，一名越南籍謝姓移工違規酒駕騎乘電動自行車與同鄉的同事雙載，未依規定兩段式左轉，遭對向車輛擦撞，後座同事當場倒地，又被兩輛閃避不及的汽車追撞，送醫後急救不治。記者陳雅玲／翻攝
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雲林縣斗六市昨天發生一起死亡車禍，一名越南籍謝姓移工違規酒駕騎乘電動自行車與同鄉的同事雙載，未依規定兩段式左轉，遭對向車輛擦撞，後座同事當場倒地，又被兩輛閃避不及的汽車追撞，送醫後急救不治。記者陳雅玲／翻攝

移工 斗六 電動自行車

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