5月5日全民反詐啟動日 宜警現身宜蘭華爾街踩街宣導

詐欺猖獗，已上升到國安問題，警政署將今天訂為全民反詐啟動日，宜蘭縣警局自成立打詐宜蘭隊後，近日陸續成立各鄉鎮打詐村里長隊、打詐農漁會隊等各種隊伍，今天也響應全國反詐啟動日，到素有「宜蘭華爾街」之稱的羅東公正路舉辦踩街宣導，也慰勞平時和警員在第一線守護民眾財產的銀行行員。

宜蘭縣警局表示，近年投資詐騙橫行，許多4、5年級生辛苦半生，卻遭詐騙集團騙走數十年積蓄，宜蘭的投資詐騙金額往往高達數百萬元，甚至有超過千萬元的狀況；局長林武宏說，詐騙手法日新月異，打詐須超前部屬，將重點放在教導民眾防詐。

「打詐宜蘭隊」今年3月初請縣長林姿妙獻聲，將防詐宣導融入進垃圾車廣播；3月16日邀請馬沙、鐵齒2位本土劇藝人直播宣導；4月中旬前往各鄉鎮農漁會培育防詐種子教官；4月底各分局陸續成立打詐隊，也結合原鄉部落成立打詐勇士隊，並在國小成立打詐幼苗隊；5月初，為防止求職詐騙，聯合2000多家民宿業者成立打詐民宿隊。

宜蘭縣警局今天到羅東公正路踩街，公正路上200公尺範圍內就有17家金融機構，密度之高冠絕全國，被稱為「宜蘭華爾街」；活動由羅東鎮長吳秋齡帶領婦女組成的「SYS舞蹈團」演出反詐狐狸舞開場。縣警局指出，羅東鎮公所團隊今年3月加入打詐宜蘭隊後，大力支持打詐工作，鎮上金融機構行員上個月攔阻27件詐騙案，金額多達2千萬元以上。