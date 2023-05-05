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影／不顧乘客死活？豐原客運飆車、按喇叭、變換車道 警要開單了
罔顧乘客與用路人安全？昨天上午一輛豐原客運行駛在中正路轉中山路，沿途疑似飆速、鳴喇叭、變換車道，網友將行車紀錄器上傳痛批「一家公司既然可以不顧其他用路人的安全甚至生命到這種地步！」豐原警分局調查，警方依影片蒐證，將依道交條例最高可處3600元罰鍰。
昨天上午，網友在臉書社群「豐原好康聯盟社團(原創正版社團)」發文，指豐原客運近年交通事故頻傳，卻未見對員工加強教育訓練，反問「難道人命不值錢嗎？」
該網友指出，昨天上午8點10多分，一輛豐原客運從中正路轉中山路，一路飆車，甚至在豐原警局那邊按喇叭示意，不顧其他用路人安全變換內側車道，差點造成事故。他也趕緊煞車，避免事故發生，造成其他用路人因事故影響。
網友打去該公司申訴，豐原客運客服冷淡回覆，「我們會調查，如果屬實會口頭告誡司機注意」讓該網友痛批，「一家公司既然可以不顧其他用路人的安全甚至生命到這種地步！」
豐原分局調查，該輛豐原客運公車變換車道未依規定使用方向燈，以及危險駕駛行為，警方將依據蒐證影片違反道路交通管理處罰條例，可處1200元至3600元罰鍰，並聯繫該客運公司對其司機加強教育安全駕駛觀念。
豐原分局呼籲，大型車輛行駛道路務必遵守標誌、標線、速限及變換車道規定，用路人並遠離大型車輛內輪差危險區域，以確保行車安全。
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