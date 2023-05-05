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第一次放假就脫逃 強盜犯不能再回外役監還遭起訴
台中監獄外役監受刑人姜建利今年4月6日逾假未歸遭通緝，檢警隔天追到新北板橋抓到人，姜逃亡27小時落網，警方也發現姜男移轉至外役監是第一次放假竟然就脫逃，嚴重違反規定日後不得再入外役監，需至一般監獄服完殘刑，檢方昨偵結再依脫逃罪嫌起訴他。
檢警調查，姜建利（26歲）4月6日中午搭前妻駕駛的小客車到台中女監門口，他下車沒返監從旁草叢逃逸，並沿南屯區步行往南區方向，隨後搭計程車轉高鐵北上。
檢警過濾大量監視器畫面，27日下午發現姜在板橋一帶出沒，當天下午5點44分在板橋車站南三門前逮到人，發現其身邊還有1名女性友人，姜落網並未反抗。警方當時問姜男為何要逃？但他卻含糊其詞，自己也說不清楚，還自稱脫逃後睡在公園過夜。
檢方訊時，姜男坦承脫逃，並有姜男姊姊、前妻及朋友證詞，並有監所相關紀錄可佐；檢方指出，依外役監條例規定，受刑人作業成績優良者，得許於例假日返家探視，無正當理由故意未於指定日回監者，論以脫逃罪，偵結依脫逃罪嫌起訴他。
姜男2018年侵佔公司貨款39萬元，被依侵占罪判刑6月，2020年7月又偷工地的H鋼，被負責人發現還踩油門輾過到對方骨折，又被依準強盜罪判6年，姜入獄後先是在台南監獄服刑，今年初移監到台中外役監，4月初首次放假就脫逃，依規定將不得再入外役監，必須到其他一般監獄服完殘刑。
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