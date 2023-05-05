慎入！月子餐員工遭蒸籠燙傷腳 控公司要求勿通報職災

55歲蔣姓女子在高雄知名連鎖月子餐公司工作，今年3月8日在廚房遭滑落蒸籠燙傷左腳，家人控訴不僅事發當下沒叫救護車，讓蔣自行就醫，住院7天無人探視，後店長還要求勿通報職災，否則公司無法申請當優良廠商，且只願給3萬元醫藥費，警方證實蔣女已報案提告過失傷害；勞工局將依違反職安法裁處業者6萬，以及未善盡補償責任，最高可處100萬的罰鍰。

蔣姓女子家人在臉書社團「爆料公社」發文，指家人在高雄知名月子餐公司工作，今年3月8日下午1時45分許，蔣在廚房工作，使用蒸籠時，因設備問題，導致蒸籠滑落燒燙傷左腿。

蔣的家人控訴，案發後，現場無一人協助急救甚至連救護車都沒有，任憑受傷的蔣女忍著燙傷疼痛返家，再由家人陪同急診。

蔣的家人貼文指出，經院方診治，蔣的左大腿有6%深二度燒燙傷，但直至住院第7天依然不見負責人及任何一名員工代表探視，甚至連職災住院申請書都要自己到公部門下載，自己填寫，再送去給公司簽名蓋章，內容不對還要再去拿回修改。曾質問公司為何都不關心受傷員工，得到的回應卻是「人手不夠，大家都忙著打飯菜」。

貼文中並指，3月17日，店長代表負責人來醫院探視，但卻要求他們不通報職災，公司願意負擔全部醫藥費，因為通報職災，公司就不能申請「優良廠商」還是「優良企業」，當下他們拒絕，堅持還是要通報職災。

3月25日，蔣女出院後，店長只帶著3萬元來，他們曾告知光是貼人工皮就要16萬，但負責人當天未說任何原因，直接將蔣踢出公司群組。

蔣的家人說，蔣返家休養期間，曾不停詢問公司醫藥費後續事宜，被授權的店長再三保證公司有意願會處理，但到了31號仍遲遲不見補償，負責人只說就就照職災申請流程，薪資和醫藥費會在清明連假後分兩筆入帳。

蔣的家人並指出，4月5日，負責人授權店長代表來家裡探視並談和解，但很遺憾，公司告知若同意和解，隔日立即匯植皮醫藥費，如果不和解，公司就按職災程序，言下之意就是慢慢等，等勞保局核定後職災後再撥款入帳。

蔣的家人認為，公司最扯的處置作為，認為職災員工住院療養期間，公司以未上班等理由只給最低薪資，經他們向轄區警方提出過失傷害罪後，負責人竟回要告他們公然侮辱，目前已申請勞資協調。

轄區三民二警分局警方表示，當事人已於4月5日對月子餐公司提出過失傷害告訴，因屬職災傷害，非刑事案件，全案於4月18日函請高雄市政府勞工局辦理，並副知高雄地檢署。