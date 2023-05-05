前員工偷2萬多貨款 監視器都拍到 他還強辯那人不是我
30歲林姓男子，涉嫌在今年3月中潛入之前工作的茶坊，偷走收銀台內2萬多元現金後逃逸，店家發現遭小偷調閱店內監視器畫面，確定是林嫌所為報警處理，昨天深夜警方循線通知他到案說明，面對相關入竊證據，林男矢口否認犯行，還辯稱監視器拍到的不是他，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
據了解，林姓男子（30歲）原本在新北市新莊區中正路上一間茶坊擔任廚師，卻因工作理念與老闆分歧不時發生爭吵，林男工作做得很不開心，遂於今年年初向老闆提離職。孰料，今年3月18日上午7時許，林男持店門備用鑰匙偷偷潛入，將收銀台內2萬2780現金偷走，還偽造成店內廠商進貨需使用店內款項，將2萬多元登入店內帳本，旋即逃離現場。
當日店家準備開店發現現金不見，經店內調閱監視器畫面，赫見是被林男所竊氣的報警協處，並將林男潛入店內監視器畫面，上傳臉書《我是新莊人》貼文寫上各為新莊人注意！此人多次到店裡行竊非常惡劣……等話。
對此新莊警方表示，昨天深夜11時許循線通知到林男到案說明，對於監視器清楚拍下他進入店內行竊，林男堅決否認「那不是我」還辯稱「當天我人在宜蘭」但他卻提不出不在場證明，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
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