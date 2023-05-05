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女同志按摩要價15萬還審核身分 警破詐騙話術救了她
39歲陳姓女子透過女同志交友軟體，認識自稱在酒店當按摩師的女網友，數日後，約見面做按摩服務，對方沒現身，陳卻接獲酒店經理要求匯款15萬當保證金的來電，若不從將派人到住家找她，警方獲報，見陳惶恐不安在銀行前徘徊，破解詐術救了她。
三民二警分局民族所警員李哲政、謝亞璇，前天上午10時許擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱疑似遭到詐騙，急需警方協助，於是趕往建興路的銀行了解。
警方抵達銀行後，見陳姓女子神情緊張地在銀行前徘徊，趨前詢問時，陳語氣顫抖表示，日前透過女同志交友軟體，認識一名酒店按摩師女網友，兩人相談甚歡。
陳女說，數日後，雙方相約女網友進行按摩服務，但約定碰面當天，她卻接到自稱酒店經理的來電，表示要約按摩師見面需審核身分，並要求她須匯款15萬元當保證金，如不聽從，將派員到住家找她，陳惟恐家人遭到騷擾，在匯款前報案求助。
警方安撫陳的緊張情緒後，檢視她手機的聊天內容，研判陳遇到詐騙集團慣用的「假交友」話術，經分享類似的詐騙案例，勸她網路交友要謹慎，種種套路都是為了詐騙財物。
陳聽完警方一番解說後，才放下心中大石，當下將對方 Line 帳號封鎖，感謝警方即時阻止她落入詐騙圈套。
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